En medio de la postergación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la Secretaría de Energía definió nuevos bloques de consumo con asistencia estatal para las tarifas de luz en hogares del NOA y NEA. La medida regirá durante los meses de diciembre, enero y febrero, en pleno período de altas temperaturas.

La decisión fue tomada tras un pedido formal de entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas eléctricas, presentado en diciembre durante una consulta pública. El reclamo se basó en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica a estas regiones como zonas “muy cálidas” y “cálidas”.

Desde el organismo nacional explicaron que el objetivo es reconocer la realidad climática del norte argentino, donde las temperaturas extremas obligan a un mayor uso de ventiladores y aires acondicionados. Además, destacaron que en estas provincias hay menor acceso al gas natural por redes, por lo que la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares.

Con el nuevo esquema, las provincias beneficiadas serán Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe en el NEA; y Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en el NOA. En estas zonas, el bloque de consumo subsidiado se amplía de la siguiente manera:

En las zonas muy cálidas, el tope pasa de 300 a 550 kWh mensuales.

En las zonas cálidas, el límite se fija en 370 kWh mensuales.

En el resto del país, se mantiene el tope general de 300 kWh por mes.

La novedad se conoce mientras el Gobierno posterga la aplicación del régimen SEF, que comenzaría a regir recién en febrero, con impacto en las boletas desde marzo. Este esquema apunta a focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables, trasladando de manera gradual los costos reales de la energía.

Según el nuevo modelo, solo recibirán asistencia los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según datos del Indec. La bonificación será del 50% en la tarifa eléctrica dentro de los bloques establecidos y, en el caso del gas, se aplicará el mismo porcentaje durante los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre.

Desde Energía aclararon que aún resta oficializar los nuevos precios mayoristas del gas y la electricidad. Recién después se pondrá en marcha el esquema definitivo, que marcará el rumbo del sistema de subsidios en todo el país.