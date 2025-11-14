Una efectiva intervención policial permitió resolver este miércoles la búsqueda de una mujer de 53 años que se encontraba desaparecida en Capital. Se trata de María Rosana Esbry, quien había sido denunciada como extraviada por sus familiares el día anterior.

La alerta se activó gracias a un llamado de la comunidad, que informó la presencia de una mujer desorientada en la intersección de avenida Libertador y calle Salta. Ante el aviso, personal de la División Brigada Femenina se presentó en el lugar y corroboró, mediante consulta a la Sección Búsqueda y Rescate, que la mujer coincidía con la persona reportada como desaparecida.

Publicidad

Minutos más tarde llegó al sitio su hermana, Silvana Esbry, quien confirmó la identidad de María Rosana. Según informaron las autoridades, la mujer presentaba signos de desorientación, pero se encontraba en buen estado de salud.

Con su hallazgo, la búsqueda fue dada por finalizada y la Ayudante Fiscal Rosana Riveros dispuso el archivo de los actuados. La Policía destacó la rápida colaboración de los vecinos, que permitió localizar a la mujer sana y salva.