Mario Pergolini dejó nuevamente una "huella" con una idea simple y profundamente humana que caracterizó un segmento de su nuevo programa, Otro Día Perdido. En plena emisión, el conductor lanzó una consigna que tocó fibras sensibles tanto en él como en sus oyentes: “¿Qué le dirías a tu papá si pudieras hablarle hoy?”.

Pergolini explicó la dinámica del segmento, señalando que "Estamos en una época donde lo multimediático ya es parte de la vida cotidiana, mirar un teléfono y hablar". Por ello, se les ocurrió "poner una cámara con micrófono en la ciudad y pedirle a la gente que le diga algo a su viejo”.

Lo que siguió fue una "catarata de mensajes" cargados de emoción, ternura y también de "heridas abiertas". Los oyentes y participantes expresaron sentimientos profundos: desde quienes agradecían "con lágrimas en los ojos" hasta los que aprovechaban para cerrar "historias inconclusas" o pedir perdón.

Entre los mensajes que se escucharon, hubo declaraciones de profundo afecto y logro, como el de un participante que dijo entre lágrimas: “Viejo, yo sé que estás allá arriba y hace poquito me recibí de médico”. Otras expresiones incluyeron el cariño sincero: “Papá, te extraño. Sos el mejor. Gracias por todo”, así como comentarios con humor, como el de alguien que bromeó: “Que me pase plata, que me quedé sin merienda”.

No obstante, el espacio también dio cabida a la "honestidad más cruda". Una joven confesó: “Que no lo quiero y que ojalá no me vuelva a hablar nunca”, una declaración que dejó a todos en silencio.

Finalmente, entre "risas, lágrimas y recuerdos", Pergolini cerró el segmento con una reflexión que encapsula el espíritu del programa: “Hay muchos que no lo quieren al padre… pero incluso eso también dice algo del amor que alguna vez hubo”.

El segmento se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios de oyentes que se sintieron identificados. A través de recuerdos, risas y reproches, Pergolini logró abrir un espacio de "catarsis colectiva" donde se evidenció que la figura del padre, esté presente o ausente, siempre deja una "marca profunda".