El domingo 12 de octubre de 2025 comenzó con un pequeño accidente en la intimidad familiar de Marley y sus hijos, Mirko y Milenka.

La alarma entre los seguidores del conductor se disparó cuando Marley subió a Instagram un video donde se veía a Mirko con una venda en la frente.

Publicidad

El conductor procedió a explicar lo ocurrido de forma distendida en el mismo video para llevar tranquilidad a sus seguidores. Relató que Mirko se había accidentado "con agua caliente", pero que afortunadamente "ha sobrevivido".

Tras el susto, llegó la calma para Marley, ya que en las imágenes se podía ver a Mirko en buen estado, bien y sonriente, jugando con su padre y su hermana.

Publicidad

Posteriormente, la familia se dedicó a disfrutar del domingo con juegos, algo que es habitual en la rutina del conductor. Marley compartió el video en su cuenta de Instagram con un mensaje divertido: "Un inesperado ataque de Star Wars by Mirko! Por suerte, @milenka_ok y papa se refugiaron en una galaxia amiga!".

La imagen de Mirko que preopcupó a todos.