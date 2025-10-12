Cultura y Espectáculos > Amor en el aire
Manu Fanego dijo ser no binario confirma romance con actriz Zoe Hochbaum tras estreno de Verano Trippin
El actor Manu Fanego, de 44 años, confirmó que está en pareja con una actriz famosa y reflexionó sobre su identidad, definiéndose como una persona "no binaria". Fanego es hijo del recordado actor Daniel Fanego, quien falleció hace un año.
En diálogo con Nico Peralta para Pronto, Manu Fanego reveló que su pareja es la actriz Zoe Hochbaum, con quien lleva un año de relación. Ambos compartieron el proyecto de la película Verano Trippin, en la cual Zoe fue la productora y una de las protagonistas. La pareja vive el romance "con libertad" y no está escondiendo la información, llegando incluso a compartir publicaciones juntos en redes.
Al ser consultado sobre qué lo enamoró de su pareja, Manu Fanego respondió: "Con su convicción y su delicadeza".
Fanego aprovechó la conversación para profundizar sobre su identidad no binaria. Explicó que la identidad de género es una cosa y que la identidad sexual o los gustos son otra, ya que "no tiene que ver una cosa con la otra".
El actor desafió la "escuela binaria" al afirmar que no es una regla que "si te vestís de mujer, te tienen que gustar los hombres". Indicó que este pensamiento binario proviene de la idea de que "Para que la sociedad ande bien, vos tenés que ser esto", y que la fórmula ideal no es necesariamente que la familia tenga que ser "un hombre, una mujer e hijos". Fanego cerró este punto manifestando su preferencia personal de que no lo etiqueten.
Fanego mantiene una intensa actividad profesional. Recientemente protagonizó el unipersonal Le frigó, forma parte de la obra Modelo Vivo Muerto y estrenó la película Verano Trippin. Además, hace música con una banda de cumbia y dará shows en octubre con su personaje Mika de Frankfurt en La Tangente, con planes de sacar un disco en noviembre.
Respecto a la aceptación social, el actor reconoció que, aunque se creció "muchísimo" socialmente con las leyes que promulgó el kirchnerismo, ahora se observa una "regresión brutal hacia pensamientos de la época de Neandertal". Lamentó la existencia de "insultos por la calle" y "discriminación" en las redes, concluyendo que "La gente no tolera lo diferente y eso es un grave problema que tenemos".
