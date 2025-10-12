Sofía Pachano se encuentra en uno de los momentos más intensos y emotivos de su vida con la espera de su primer bebé. Sin embargo, esta etapa de alegría obligó a la influencer a frenar y cambiar algunos hábitos tras recibir un duro diagnóstico médico.

Hace pocos días, los resultados de sus controles de rutina encendieron las alarmas. Según relató, el análisis de tolerancia a la glucosa detectó niveles elevados de azúcar en su sangre. Esta situación descolocó por completo a Pachano, quien confesó que le costó digerir la noticia de su diagnóstico, llegando a llorar "un montón".

El diagnóstico recibido por la hija de Aníbal Pachano se conoce como diabetes gestacional. Los médicos le indicaron de inmediato que deberá eliminar harinas y azúcares durante el resto de su embarazo. Esta restricción tomó a Sofía por sorpresa, dado que en las últimas semanas había compartido en redes los divertidos “antojos” que ella y su pareja compartían.

Los especialistas explican que este tipo de diabetes afecta a entre el 7 y el 10% de las mujeres embarazadas en Argentina. La condición ocurre cuando las hormonas propias del embarazo interfieren con la acción normal de la insulina, generando resistencia y, consecuentemente, un aumento del azúcar en sangre. Por esta razón, el estudio específico, conocido como curva de tolerancia a la glucosa, se realiza generalmente entre las semanas 24 y 28.

Pachano, quien conoce de cerca los cuidados necesarios ya que su padre ha hablado en varias ocasiones sobre su propia diabetes, ahora se enfrenta a la necesidad de control y seguimiento constante.

Aunque el diagnóstico puede generar miedo, los expertos señalan que la diabetes gestacional es manejable. Con la alimentación adecuada y el seguimiento médico correcto, es posible llevar un embarazo saludable sin complicaciones para la mamá ni para el bebé.

Entre las recomendaciones que debe seguir Sofía se encuentran: mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física moderada, controlar sus niveles de glucosa periódicamente y, si el cuerpo lo requiere, recurrir al uso de insulina. Los profesionales añaden que la mayoría de las mujeres que atraviesan este cuadro logran volver a los valores normales de glucosa después del parto.

A pesar del golpe emocional, Sofía Pachano intenta sobrellevar esta nueva etapa, en su sexto mes de gestación, con calma y prudencia. Ha elegido ver la situación como una oportunidad para cuidar aún más de su bebé y de sí misma.