Rocío Marengo está transitando la espera de su primer hijo, pero esta felicidad se vio interrumpida por un inconveniente de salud que la llevó a priorizar el cuidado. En las últimas horas, los estudios de control rutinarios que se realizan en el segundo trimestre de gestación detectaron un hematoma intrauterino.

Aunque los médicos le explicaron que esta condición "no implica un riesgo grave", ya que suele presentarse en los primeros meses de embarazo, el diagnóstico fue suficiente para que la modelo sintiera un sobresalto. El mensaje del equipo médico fue claro: debe realizar reposo, cuidarse y evitar esfuerzos, además de mantener un seguimiento constante.

A través de un video compartido con sus seguidores, Rocío se mostró "muy movilizada" por la noticia y con "un dejo de angustia" por lo que había pasado. Ella relató que se asustó después de recibir la indicación médica de un pequeño reposo por el hematoma.

Pese al susto inicial, Marengo mantiene intacta su conexión emocional con el bebé. Contó a sus seguidores cómo busca la tranquilidad: "A cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”.

La modelo, quien luchó mucho para concretar su deseo de convertirse en madre, está siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. En este punto, Rocío eligió quedarse con el lado positivo de la situación, asegurando que aprovechará este tiempo para descansar, disfrutar y conectar aún más con el pequeño que viene en camino.

Marengo se mostró totalmente enamorada de su hijo, destacando lo bien que se comporta. "No, no, lo amo, lo amo. ¿Entendés que me tocó el mejor hijo del mundo? Porque es espectacular. Se porta rebién. No, divino, divino. Extraño hasta las náuseas, todo extraño, porque todo me lo hizo pasar bien él, todo. Ya lo vamos a tener con nosotros”, expresó emocionada.

Mientras cuenta los días para tener a su primer hijo en brazos, Rocío se encuentra acompañada por Eduardo Fort y muy contenida, transitando esta etapa bajo la tranquilidad del hogar y el seguimiento de su equipo médico.