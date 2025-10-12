La Municipalidad de Rawson llevó adelante el pasado sábado el acto de cierre de la XVI Feria de la Cultura Popular y el Libro, un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes de la provincia. Este año, el cierre tuvo una coincidencia especial: la conmemoración del 112° aniversario de la fundación de Villa Krause.

La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América. Contó con la presencia del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga, el intendente mandato cumplido de Chimbas, Fabián Granajo, los diputados Sonia Ferreyra y Mario Herrero, el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Dr. Ignacio Coronado, concejales y otras autoridades del ejecutivo municipal. Además, estuvo presente el intendente del municipio de Ezeiza, Gastón Granados, quien fue declarado Huésped de Honor.

Publicidad

Durante el acto protocolar, se entregaron reconocimientos de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan a la Feria por su valor social, cultural y educativo. Adicionalmente, el Honorable Concejo Deliberante de Rawson declaró de interés histórico tanto el aniversario de la Villa como la 16° edición de la feria, la cual se desarrolló bajo el lema “La Cultura del Encuentro”. También se distinguió a vecinos y vecinas por su aporte al desarrollo social, deportivo y cultural del departamento: Nilda López Tissera, Fernando Quiroga y Antonio Navas junto a Sandra Yornet.

El intendente Carlos Munisaga destacó en su mensaje la relevancia de la cultura como un espacio que une e impulsa el desarrollo de las comunidades. Munisaga afirmó que, a pesar de las dificultades, lograron concretar una feria que "nos representa y nos da identidad". Subrayó que "la cultura nos une, nos proyecta y nos da sentido de pertenencia", concluyendo que "Encontrar nuestra identidad es también encontrar nuestra felicidad, la felicidad del pueblo". El intendente instó a seguir fortaleciendo la comunidad con la cultura del encuentro, considerándola una herramienta que hace a la comunidad más fuerte frente al egoísmo y la indiferencia.

Publicidad

Por su parte, Gastón Granados agradeció el reconocimiento y valoró el crecimiento del departamento de Rawson. El intendente de Ezeiza elogió la gestión local, señalando que Carlos Munisaga "es un intendente que marca el rumbo con su compromiso y su trabajo por la felicidad de su pueblo", y calificó su gestión como ejemplo de políticas públicas que transforman realidades.

En la misma línea, Jaqueline Yubel, directora de Innovación y Sustentabilidad Productiva, subrayó la esencia del evento al expresar que "la cultura del encuentro es un acto de amor, una forma de resistir en tiempos difíciles". Yubel enfatizó que esta feria floreció desde la convicción de que la cultura "no se vende ni se negocia, se construye colectivamente desde abajo".

Publicidad

Durante toda la jornada, el público disfrutó de una variada propuesta artística, cultural y literaria. La programación incluyó una capacitación en Gestión Cultural, la presentación de la novela “Monstruos” de Desire Blair, y un Homenaje a Mercedes Sosa por parte del Coro Municipal, llevado a cabo a pesar de una alerta meteorológica. También se realizaron disertaciones y presentaciones de los libros "El Camino del Encuentro", de Nicolás Descalzo, y "[RE]Generación trabajadora 2030", de Federico Savizki. La clausura artística estuvo a cargo de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura del Municipio.

La Municipalidad de Rawson agradeció a todos los que formaron parte de esta edición, incluyendo artistas, escritores, instituciones, bibliotecas populares, emprendedores y vecinos, por mantener viva la identidad cultural y fortalecer la cultura del encuentro que caracteriza al pueblo rawsino.