La Unidad Judicial Homicidios del Ministerio Público de Córdoba pidió colaboración para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, desaparecido el sábado 11 de octubre de la vivienda de su madre en Villa Serrana, Córdoba. La desaparición está vinculada al doble homicidio de su madre, Luna Giardina, y su abuela materna, Mariel Zamudio, ocurrido en San Pedro Toyos y Chimu.

Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, está a cargo de la investigación. Según indicaron fuentes oficiales, “ya se activó el Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol”, mientras que la pesquisa se desarrolla bajo secreto de sumario.

Pedro Laurta junto a su padre, Pablo, principal sospechoso del doble crimen y secuestro del menor.

Se sospecha que quien cometió los asesinatos y sustrajo al menor es el padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien se presume intenta trasladarse a su país.

El doble crimen y la desaparición de Pedro se conocieron tras un llamado al 911 que reportaba detonaciones de arma de fuego. Al llegar, la Policía encontró los cuerpos, pero el niño ya no estaba en el domicilio.

Luna Giardina junto a su mamá Mariel Zamudio y su hijo Pedro Laurta.

Paralelamente, circula en X una cuenta denominada “Varones Unidos en X”, que publica sobre “el Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, mostrando fotos del menor y su padre. Algunos posteos incluyen alegaciones de “impunidad femenina” y relatos de presuntas extorsiones y explotación de menores.

La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Pedro y esclarecer el doble homicidio que conmociona a Córdoba.