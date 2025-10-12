La cuenta regresiva ha comenzado para la gran fiesta de 15 de Allegra Cubero, la hija del medio de Fabián Cubero y su ex pareja, Nicole Neumann. Aunque la adolescente cumplirá 15 años en enero, la celebración está pautada para fines de marzo del próximo año, y a nivel familiar ya están "a full con los preparativos".

En medio de una extensa conversación con Pronto, Mica Viciconte dio detalles desconocidos de lo que será la gran noche de Allegra.

Al ser consultada sobre cómo se están preparando para el evento, Mica reveló que es Fabián Cubero quien se está "encargando más con este tema de la fiesta". Ella enfatizó que este es un tema en el que Fabi "tiene que estar más presente que nunca con la nena".

En cuanto a su propio rol, Viciconte aclaró que ella está "siempre acompañando". Aunque está presente, puntualizó que "no voy a tomar decisiones ni mucho menos", ya que tiene "otras cosas mías también en mente". Su postura es "siempre acompañar y estar para lo que se necesite".

Mica también comentó sobre el estado de ánimo de Allegra, señalando que "todavía falta bastante tiempo" para la fiesta. La adolescente está "contenta pero no está ansiosa, sigue con su vida". Viciconte entiende que los 15 años son una "fecha especial" y que algunas chicas los disfrutan mucho.

Justamente al hablar de la importancia de la celebración, Viciconte marcó una diferencia notable con la tradición: para ella, sus 15 años "no eran importantes".

Consultada si había festejado, Mica respondió de forma tajante: "Hice un asado con amigos del colegio en casa, en Mar del Plata". Explicó que en su festejo no hubo "vestido ni nada de eso".

La panelista profundizó en su decisión, comparándola con su hermana Lara, quien sí hizo "todo lo contrario: vestido, coronita, fiesta". Mica explicó que, en su caso, se trataba de una cuestión de personalidad y que en ese momento "no me interesaba". Además, sintió que era un "gasto innecesario" porque a sus padres "les costaba mucho hacer una fiesta". Sin embargo, cerró su reflexión afirmando que, para quien lo desea y lo puede hacer, la fiesta es "bienvenida sea".