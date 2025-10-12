Luli Fernández hizo pública la noticia de su separación de Cristian Cúneo Libarona. El anuncio ocurre justo en el mes en el que la pareja hubiese celebrado su 11° aniversario de casados.

La propia modelo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Luli recordó que conoció a Cristian hace 14 años y que, desde el primer momento, sus instintos le dijeron: “Es él”. Ella supo que era la persona con la que quería formar una familia, describiéndolo como “un hombre bueno, leal, simple y amoroso”.

Luli y Cristian pasaron por el altar el 21 de noviembre de 2014. El fruto de su “amor inmenso” fue el nacimiento de su hijo Indalecio en 2019. Convertirse en sus padres fue, “sin dudas, lo más increíble que nos pasó”.

Respecto al nombre del niño, Luli había contado que Indalecio significa "enviado de Dios". Ambos aceptaron "su voluntad de llamarse así", ya que en un lapso de tiempo corto, se toparon con el nombre de manera muy clara en dos oportunidades: una vez en la calle, al escuchar a un padre llamar a su hijo, y otra en la Iglesia de San Indalecio.

A pesar de los años compartidos, la modelo explicó que la relación de pareja llegó a su fin. Luli Fernández señaló que transitaron “momentos maravillosos y otros muy difíciles”, siempre “de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente”.

Sin embargo, en su comunicado, la modelo profundizó en el motivo de la separación: “Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja”. Ella añadió que el hecho de “llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara”, e incluso ellos mismos “tampoco lo veíamos”.

Luli Fernández aclaró que esta decisión no es reciente, sino que decidieron terminar su relación de pareja “hace un tiempo”. La modelo destacó que son “muy afortunados” porque pudieron hacerlo desde un lugar de “respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

Cabe recordar que Luli y Cristian se conocieron en 2011, cuando ella acudió a su estudio buscando un abogado. En ese momento, ambos estaban recién separados de otras historias de amor. A pesar de que ella tenía 23 años y él 40, la diferencia de edad no fue un impedimento para que el “flechazo fuera inmediato”.