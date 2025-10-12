Publicidad
Masterchef Celebrity regresa con 24 figuras en la cocina

El reality comienza este lunes con la conducción de Wanda Nara y una lista de celebridades lista para el desafío gastronómico. Aquí, las figuras que irán por el premio en las hornallas más famosas.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Wanda Nara con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. 

La vuelta de Masterchef Celebrity se concreta después de tres años de ausencia. A partir de este lunes a las 22 horas, las noches de Telefe volverán a llenarse de diversión, polémica y emoción con el certamen gastronómico. La cuarta edición del reality pondrá a competir a 24 figuras de la farándula, incluyendo artistas, periodistas, exdeportistas e influencers.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara, quien suma un nuevo desafío en el prime time después de conducir Bake Off Famosos y la versión tradicional de Masterchef.

El jurado se mantiene con los habituales desde el regreso del certamen en 2020: Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Los tres prometen exigencia al evaluar cada plato.

A continuación, la lista completa de los 24 famosos aspirantes, presentados en estricto orden alfabético:

Alex Pelao: Es actor e influencer. Se hizo reconocido en las redes sociales por sus videos de personajes cliché. Ganó el Creador Digital del Año en los Premios Ídolo y el premio a Mejor TikToker en los Martín Fierro Digital.

Andy Chango: Compositor, cantante, actor y escritor. Adquirió visibilidad mediática a comienzos de los 2000 por sus participaciones en Indomables y Duro de Domar. En 2023, interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor.

Cachete Sierra (Agustín): Actor que comenzó su carrera a los 8 años en Verano del 98. Trabajó en varias producciones de Cris Morena, incluyendo Chiquititas y Casi Ángeles. En 2020 ganó el Cantando por un sueño.

Chino Leunis: Conductor que regresa a Telefe después de seis años. Alcanzó popularidad en el canal con programas como Morfi, todos a la mesa y Escape Perfecto. Viene de conducir El hotel de los famosos en El Trece.

Emilia Attias: Actriz y modelo que participó en ficciones como Casi Ángeles y Los únicos. También es DJ desde 2011. Recientemente, se separó de Turco Naim.

Esteban Mirol: Periodista y escritor que inició su carrera en 1973. Trabajó en distintos medios gráficos, televisivos y radiales, ganando múltiples premios como el Martín Fierro Latino 2024. Actualmente, se define como “Influencer”.

Eugenia Tobal: Actriz, modelo y conductora. Trabajó en producciones destacadas como Valientes y Los únicos.

Evangelina Anderson: Modelo, bailarina y actriz, además de maestra jardinera y profesora de yoga. Fue jurado en Los 8 Escalones. Es vecina, amiga y compañera de chat de Wanda Nara, de quien antes fue "enemiga íntima". Se separó de Martín Demichelis en 2024.

Ian Lucas: Actor y cantante que comenzó su actividad a los 13 años en redes sociales. Participó en series de Disney como O11CE y Soy Luna. Su carrera musical despegó en 2024.

Jorge Roña Castro: Exboxeador profesional que fue campeón mundial de peso medio en 1994, recordado por una dramática remontada. Luego de su retiro, participó en realities como Gran Hermano Famosos.

Julia Calvo: Actriz de extensa trayectoria en teatro y televisión. Reconocida por sus papeles en Soy Gitano, Casi Ángeles y Padre Coraje. Actualmente, integra el elenco de Margarita, spin-off de Floricienta.

La Joaqui: Cantante y referente del RKT, inició su camino en la música a los 18 años. Trabajó en televisión como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025.

La Reini (Sofía Gonet): Influencer que se hizo conocida durante la pandemia luego de que una reseña de un restaurante gourmet se volviera viral. Se convirtió en referente de estilo femenino.

Luis Ventura: Periodista de espectáculos y director técnico de fútbol. Es presidente de Aptra y fue parte de programas como Intrusos y Secretos Verdaderos.

Marixa Balli: Empresaria que comenzó su carrera en los 90 como “chica del verano”. Interpretó su reconocido tema “La Cachaca”. Recientemente, fue panelista en LAM.

Maxi López: Exfutbolista que jugó en River Plate, España, Brasil e Italia, retirándose en 2021. Actualmente es un empresario. Tiene tres hijos con Wanda Nara.

Miguel Ángel Rodríguez: Actor y humorista. Protagonizó telecomedias como Son Amores y Los Roldán. Se lució en El show de VideoMatch.

Momi Giardina: Humorista que trabajó en Showmatch como bailarina por más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista en redes sociales y es parte de Luzu TV.

Pablo Lescano: Músico y líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis desde el año 2000. En 2025 fue reconocido con un Premio Konex.

Peque Schwartzmann (Diego): Extenista que en 2020 fue el octavo mejor tenista del planeta. Disputó su último torneo profesional en 2025.

Sofi Martínez: Periodista que se ganó un lugar importante en el periodismo deportivo durante la cobertura del Mundial Qatar 2022. Participa de transmisiones oficiales de Telefe.

Susana Roccasalvo: Periodista de espectáculos y miembro de Aptra. Trabajó en diversos programas y desde 2013 está al frente de Implacables en El Nueve.

Turco Husaín (Claudio): Exfutbolista formado en Vélez Sarsfield, club con el que fue campeón de América y del Mundo bajo la dirección de Carlos Bianchi. Formó parte del plantel de la selección argentina en Corea y Japón 2002.

Valentina Cervantes: Modelo e influencer. Es pareja del futbolista Enzo Fernández, con quien tiene dos hijos. Su visibilidad mediática se potenció tras una separación temporaria del mediocampista.

