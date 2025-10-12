Tras el acuerdo de salvataje financiero, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y la administración de Donald Trump. La reunión bilateral está prevista para el martes en la Casa Blanca, adonde Milei llegará el lunes por la noche acompañado por una comitiva oficial.

La comitiva incluye a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. Además, ya se encuentran en Washington el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos.

“El Presidente Trump quiere ver al Presidente Milei y volará de regreso desde Egipto para honrar su compromiso. A lo sumo puede haber alguna demora en relación al horario oficial, pero la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto”, aseguró un vocero de la Casa Blanca.

Durante la cita, Milei y Trump abordarán la cooperación económica, incluyendo la inversión de empresas estadounidenses en Argentina, así como acuerdos estratégicos para fortalecer la posición del país en la región frente a la ofensiva de China en América Latina. Se espera que Milei confirme la cancelación del swap de 18.500 millones de dólares con China y limite la participación de capitales chinos en sectores clave.

El encuentro se realizará en la Blair House, frente a la Casa Blanca, donde Milei y su delegación pernoctarán antes de la reunión en el Salón Oval, que incluirá un almuerzo de trabajo con formato protocolar 1+6, acompañado por los principales funcionarios de la delegación argentina.

Tras la reunión, Milei regresará a Buenos Aires con el objetivo de reforzar la agenda bilateral, asegurar respaldo financiero y proyectar estabilidad política de cara a su gobierno y próximas elecciones.