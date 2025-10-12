Las travesuras infantiles son la fuente de "recuerdos imborrables" y, a veces, también de algún mueble rayado. Así lo demostró Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, al compartir en sus redes sociales el "divertido desastre" que protagonizó su hijo Benjamín.

Según relató Valentina "entre risas", la obra de arte del pequeño "casi hace desmayar" a su bisabuela. En un video que rápidamente se volvió viral, se puede apreciar el resultado de la creatividad de Benjamín: un mueble familiar completamente cubierto de rayones de colores, ya que el niño decidió usar tizas para decorarlo.

La bisabuela de Benjamín no pudo ocultar su sorpresa al descubrir la escena. La mujer, al ver el desastre, lanzó la frase: “Tus hijos son terribles”, según relató Valentina entre carcajadas.

Lejos de enojarse, la influencer aprovechó el momento para reírse. Ella mostró el momento con ternura y compartió la situación, destacando que para ella lo más importante es permitir que los chicos exploren y se expresen. Junto al video, Valentina escribió la frase: "Ellos son libres".

El video también capturó el gran vínculo que Benjamín tiene con su bisabuela, quien, después del susto inicial, no pudo contener la risa al ver al pequeño artista tan orgulloso de su obra. Esta situación se convirtió en una divertida anécdota familiar que demuestra el lado más humano y cotidiano de la vida de la familia Fernández Cervantes.

Después del momento de sorpresa, toda la familia se puso manos a la obra para solucionar el problema. La modelo contó que "Obviamente después limamos todo", tomándose el incidente con "humor y cariño".

Los seguidores de Valentina en redes sociales celebraron su actitud "relajada y empática" frente a la travesura, destacando la paciencia y el amor con que maneja la maternidad. Comentarios como “Sos una mamá hermosa” y “Así se disfruta la infancia” inundaron la publicación.