A sus 38 años y con una "personalidad avasallante", la actriz Sofía Gala no se guarda nada. En el marco de su regreso al teatro con la obra Viuda e hijas en el Metropolitan de la calle Corrientes, Sofía conversó con el periodista Nico Peralta de la revista Pronto sobre cómo ha mutado su vínculo con su madre, la gran Moria Casán.

Al ser consultada sobre cómo es su relación con su madre hoy, Sofía respondió que "Va cambiando todo el tiempo". No obstante, aseguró que en la actualidad están "en un momento muy bueno". Sofía destacó que este buen momento le ha permitido aceptar hacer la serie sobre la vida de Moria. Ella explicó que, para poder hacer ese trabajo como actriz, es necesario no juzgar al personaje, y se preguntó: "¿Y cómo hacés para no juzgar a tus viejos si no estás en un punto bueno?".

Publicidad

El ciclo de la relación

Sofía detalló las complejas etapas que recorrió con su madre hasta llegar al punto actual de entendimiento. Ella describió que la relación con los padres pasa por un ciclo que se va "cerrando".

Las etapas del recorrido, según la actriz, son:

Amar a los padres y creer que "son Dios". Pelearse con la idea de darse cuenta de que "en realidad son humanos" que tomaron decisiones por uno. Crecer y "matarlos psicológicamente" para "crear tu propio punto de vista". Finalmente aceptarlos, encontrarse con ellos nuevos, ser agradecido, entenderlos y sublimarlos.

La actriz aseguró que en la actualidad se encuentra precisamente en la última etapa. Este momento le genera "un alivio" y la hace sentir "tan cómoda cerca de mi mamá" y "tan unida".