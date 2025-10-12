Publicidad
Publicidad

Policiales > Flagrancia

Vecinos de Chimbas atraparon a un hombre por intentar robar un auto

El hecho ocurrió en un barrio de Chimbas. El detenido fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico Norte tras ser retenido por vecinos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Tras el robo, el delincuente quedó a disposición de la UFI de Flagrancia. 

Un hombre fue detenido en el Barrio Andacollo 1, Sector 2, en el departamento Chimbas, luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en el interior de un vehículo estacionado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal del División Comando Radioeléctrico Norte recibió una alerta sobre un sujeto sospechoso dentro de un auto. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas forcejeando y reteniendo al individuo, identificado como Héctor Raúl Robledo, de 29 años.

Publicidad

Momento en que el ladrón cometía el delito y fue atrapado por los vecinos.

El hombre había dañado un Renault 11 perteneciente a una mujer de 56 años y había revuelto el interior del vehículo en busca de objetos de valor. La damnificada manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente tras el hecho.

Robledo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, que continuará con las actuaciones legales de rigor.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS