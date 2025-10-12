Un hombre fue detenido en el Barrio Andacollo 1, Sector 2, en el departamento Chimbas, luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en el interior de un vehículo estacionado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal del División Comando Radioeléctrico Norte recibió una alerta sobre un sujeto sospechoso dentro de un auto. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas forcejeando y reteniendo al individuo, identificado como Héctor Raúl Robledo, de 29 años.

Momento en que el ladrón cometía el delito y fue atrapado por los vecinos.

El hombre había dañado un Renault 11 perteneciente a una mujer de 56 años y había revuelto el interior del vehículo en busca de objetos de valor. La damnificada manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente tras el hecho.

Robledo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, que continuará con las actuaciones legales de rigor.