Wanda Nara nunca deja nada "librado al azar", especialmente en su regreso a la televisión como conductora de MasterChef. En las últimas horas, Telefe apostó fuertemente con un nuevo clip promocional del programa que, además de generar expectativa, provocó una fuerte polémica.

De forma completamente inesperada, desde la producción trajeron a colación el nombre de la China Suárez, a quien describen como la "enemiga declarada de la mediática". Si bien la China no aparece físicamente en las promos, "su sombra sí". Todo esto se debe a que el clip promocional puso en escena una chicana que descolocó a muchos: la "tortura china".

El "juego de palabras" no pasó inadvertido, sobre todo porque Wanda es la conductora y se supone que ella "está detrás de todo este chiste hacia la actriz".

La escena promocional inicia con un divertido intercambio entre la mediática y los jurados. Wanda, asumiendo un rol de "psicóloga", consultó a Germán Martitegui sobre cómo se sentía antes de comenzar la nueva temporada.

Martitegui respondió estar "Preocupado, no, indignado", y procedió a enumerar sus "torturas culinarias". Mencionó tener que soportar que alguien meta el pan en la salsa y deje pedazos que la hacen "incomible". También se quejó de encontrar "una masa informe de papa cruda y harina incomible" cuando pide ñoquis, o de ver cómo arrojan "un puñado de albahaca en una pizza”. Wanda seguía atenta los comentarios del chef.

El momento de mayor tensión llegó al cierre de la participación del jurado. Martitegui remató su lista al decir que también tenía que soportar "un montón de clavo de olor arriba de un cordero". Cuando Wanda, "sorprendida", le preguntó si eso era una tortura, el jurado respondió con "picardía": “Una tortura china”.

La conductora reaccionó de inmediato y, prendida al juego, preguntó: “¿Perdón, Martitegui? ¿Cómo dijo?”. Antes de que el momento escalara, Donato intervino "entre carcajadas", sugiriendo que "Quiso decir oriental”.

Finalmente, Wanda, descrita como "indignada por las chicanas de los jurados del programa", quiso dar por cerrado el tema con la frase: “Hasta acá llegamos hoy”. La escena concluyó con Damián Betular aportando su humor: “Les dije que no hagan chistes”.