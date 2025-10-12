Wanda Nara está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera profesional, a horas de debutar con una nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe y mientras graba la próxima temporada de Love is Blind para Netflix, manteniéndose lejos de su guerra contra Mauro Icardi y la China Suárez. Sin embargo, la mediática decidió abrir su corazón en una entrevista con Dante Gebel para recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: el día en que le diagnosticaron leucemia.

La conductora confesó la gran dificultad que experimentó para entender lo que estaba ocurriendo en esos días de incertidumbre. Explicó que nadie se lo terminaba de confirmar o de decir, ya que se debía esperar el resultado de la punción de médula, que tarda, y la llegada de los estudios, que incluso viajaron a Estados Unidos. Wanda detalló que existen diferentes clases, niveles y tratamientos, y aunque a ella le han cambiado los tratamientos, hoy está bien, gracias a su gran fe en Dios.

Lo que generó más impacto fue la revelación del rol fundamental que tuvo Maxi López tras su diagnóstico. Después de años de tensiones y conflictos generados por sus tres hijos varones en común, la enfermedad de Wanda logró unirlos desde un lugar completamente distinto.

Wanda relató el momento crucial: “La pasé muy mal. Y creo que ahí mi relación con Maxi se arregló”. Ella explicó que, si bien podía tener rencor o situaciones donde quería una explicación por la distancia y otras cosas, la reacción de su exesposo fue contundente: “Cuando él se acercó en ese momento tan difícil para mí, yo dije: Bueno, realmente está priorizando”.

La mediática recordó que Maxi López viajó automáticamente cuando se enteró de la noticia. Además, lo primero que hizo fue enviarla al hospital donde ella estaba internada. Este apoyo fue un pilar clave para la contención y el cuidado de sus hijos.

Según Wanda, el gesto y la empatía de Maxi cambiaron por completo su forma de ver las cosas, permitiéndole dejar atrás viejos enojos y acercándose aún más a su exmarido, al punto de volver a mostrarse compinches.