Nico Vázquez y Dai Fernández quedaron envueltos en rumores de romance luego de que ambos oficializaran sus separaciones. Ambos comparten muchas noches juntos debido al musical Rocky, obra que los unió. Además de la ficción teatral, se afirma que también comparten muchas charlas.

La especulación sobre el vínculo creció recientemente gracias a la difusión de un video que los muestra "muy cariñosos en plena función de Rocky". Las imágenes fueron capturadas por la actriz Vicky Vidal, quien formó parte del elenco de Matilda, y las subió a su Instagram. El video fue grabado cuando Nico y Dai saludaban a Vicky Vidal durante su recorrido ante el público en los pasillos del teatro Broadway, en un momento que es "clásico en el final de la obra".

Publicidad

Lo que generó sorpresa fue la muestra de cariño entre Vázquez y Fernández. El video revela que Nico toma a Dai de su cintura. Por su parte, Dai Fernández también pone su mano en la cintura del actor, e incluso en su espalda. El detalle más cariñoso es que la otra mano de la actriz está sobre la mano de su compañero, un gesto descrito como "Amor y pasión en un instante".

Las imágenes generaron mucha especulación sobre si los actores están juntos, realmente, más allá de la ficción sobre el teatro.

Publicidad

La cercanía de Nico y Dai ya estaba "en boca de todos". La panelista Yanina Latorre tiró información sobre el tema, asegurando "Es verdad" sobre la relación que une a los actores. Más tarde, se dijo que Nico Vázquez y Dai Fernández están "muy enamorados".

Aunque el video es una muestra del cariño que sienten, el romance "sigue sin blanqueo". Habrá que ver si llega una confirmación oficial por parte de los actores, aunque se asegura que pronto "blanquearían que están juntos".