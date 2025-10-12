Cultura y Espectáculos > Inesperado
Germán Tripel de Mambrú reveló la "mala relación" con Bandana: "Siempre nos tuvieron bronca"
Germán Tripel, también conocido como Tripa, volvió a poner en el centro de la escena la rivalidad entre los grupos surgidos de los realities musicales de los 2000, Mambrú y Bandana. En una reciente entrevista durante el programa La Peña de Morfi, el cantante de Mambrú se sinceró sobre los conflictos que existían entre ambos grupos.
Tripel, quien hace poco reveló por qué se separó Mambrú, comentó cómo era la relación que tenían con el exitoso grupo femenino, señalando que "Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué". El cantante aclaró que, en general, Mambrú nunca estuvo muy involucrado en la "cosa mediática", aunque sí existió "algún intercambio con alguna Bandana".
El actor se refirió a las diferencias que existían entre ambos grupos, a pesar de estar bajo la misma productora (RGB). Tripel relató que llegaron a hablar de esta situación con ellas, "sobre todo con Lowrdez, que la queremos mucho".
Una de las claves de la tensión, según Tripel, radicaba en la dinámica interna de Mambrú: "Nosotros éramos la parte más rebelde de todo lo que era RGB y teníamos otras libertades".
Además, el artista señaló que la época estaba marcada por una "sociedad más machista". Él explicó que para ellos, como varones, el camino parecía ser más simple: "los hombres estábamos con las remeritas cortas y ya teníamos el show armado". En contraste, las chicas "tenían que armar algo mucho más grande para llamar la atención".
Tripa recordó que Mambrú salió un año después que Bandana, lo que, según él, hizo que ellas "perdieron un poco el spot". El actor rememoró que, como varones, Mambrú se juntaban a "comer asado" y que en ese momento "no entendíamos por qué" la bronca, pero después lograron comprenderla.
Finalmente, Tripel comentó que no volvió a ver a las Bandana y recordó una anécdota personal que afectó a uno de sus compañeros: uno de ellos tuvo una relación amorosa con una de las artistas que le costó la carrera.
