Wanda Nara estuvo presente el pasado sábado por la noche en el estreno del programa La Divina Noche de Dante. Esta entrevista era ampliamente esperada y generó títulos importantes.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando la conductora habló en profundidad sobre la leucemia, un diagnóstico que recibió hace poco más de dos años, en julio de 2023, y que significó uno de los "cimbronazos más fuertes" en su vida personal. Si bien la mediática sigue llevando una vida normal, se encuentra en tratamiento y con controles exhaustivos desde entonces.

El conductor, Dante Gebel, le preguntó sobre el origen de su enfermedad. Wanda entonces explicó que, si bien las razones de la enfermedad pueden ser multicausales, uno de los médicos que la atendió le dio una respuesta "clara y concisa" sobre el inicio de su afección.

La confesión generó "un silencio de absoluta sorpresa en el estudio". Wanda aseguró que el doctor le dijo: “Yo no te lo puedo poner por escrito, pero esto te lo desata el estrés, la angustia”.

Este diagnóstico se desató justo en medio de una intensa batalla personal y legal contra Mauro Icardi. Aunque la mediática no apuntó contra el futbolista de forma tan directa, al vincular el origen de la leucemia al estrés y la angustia, dejó a Mauro Icardi en una "situación comprometedora" como el "causante de su enfermedad".

Wanda reforzó su argumento al señalar que "es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad". Agregó que ella es una persona sana, se alimenta bien y es "insoportable". Con esto, advirtió que no tiene excesos, defendiéndose también de las acusaciones del futbolista por un supuesto consumo de sustancias.

Durante la misma entrevista, Wanda Nara no pudo contener las lágrimas al relatar la reacción de sus hijos al enterarse de su diagnóstico. También se refirió a cómo cambió su relación con Maxi López en los últimos años y dio detalles de su conflicto con Mauro Icardi.

La entrevista, que hasta había sido foco de conflicto por emitirse en eltrece mientras Wanda es figura de Telefe, dejó varios títulos importantes, desde la contención que representan sus hijos en la enfermedad, hasta el "insólito origen" de la afección que un médico le confesó.