La Tana Fenocchio está celebrando su cumpleaños número 34 con un "fiestón". La ex participante de Gran Hermano reconoció que no puede "creer todo lo lindo que estoy viviendo", enfocada en su proyecto musical y en un nuevo romance.

En una entrevista con el periodista Nico Peralta, La Tana contó que hace "un mes y pico" empezó a conocer a alguien. La relación avanzó rápidamente, al punto de que ahora están "más o menos de novios". Ella admitió que fueron "demasiado apresurados", pero que a veces "no es el tiempo, es el destino o como se dan las cosas".

Al ser consultada sobre la identidad de su nueva pareja, La Tana Fenocchio prefirió no decir su nombre todavía porque es "muy reciente". Sin embargo, sí reveló detalles sobre su profesión: él es cantante.

Además, contó que su novio tiene "mucha repercusión en otros países, como Perú y Ecuador". Gracias a su fama en el exterior, él viaja con frecuencia, "capaz que se queda un fin de semana, canta, toca y se viene para acá". En contraste, en Argentina "no es conocido, pero afuera sí".

La Tana también explicó que el cantante no asistió a su fiesta de cumpleaños porque ella prefirió que no conociera a su familia, especialmente a su madre, "justo en esa fiesta". Ella desea que el encuentro sea en una instancia "más tranqui", como una cena, una decisión que él "entendió y no se enojó ni nada".