El papá de Wanda Nara chicaneó a Icardi y lo comparó con Migueles

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. Los abogados de ambos se encuentran trabajando de cara a la próxima audiencia que buscará resolver la restitución internacional de las nenas para definir con quién y en dónde deberán vivir. A lo largo de este proceso de demandas y polémicas, la familia de Wanda ha optado generalmente por no hablar con los medios, manteniéndose cerca para contenerla.

Sin embargo, Andrés Nara, padre de Wanda, ha sido la única excepción, aprovechando cada oportunidad para expresar lo que piensa del exfutbolista.

Andrés Nara se volvió a vincular con sus hijas tras la separación de Wanda y Mauro. El padre de la mediática nunca consiguió tener una buena relación con Icardi, y su enojo aumentó ahora que él está buscando la manera de llevarse a las niñas a Turquía.

En el programa Mujeres Argentinas (El Trece), Andrés fue "tajante" con sus palabras: "Yo sé muy bien de qué va este muchacho, por eso estuve peleado tanto tiempo". Aseguró que nunca habló con Icardi, nunca tuvo vínculo con él, no lo volvieron a ver y, lo más importante, "no quisiera saber nada de él".

A pesar de su profundo rechazo personal, Andrés Nara indicó que respeta el vínculo de Icardi con sus nietas. Expresó que "obviamente todo lo que pasa" le duele, y que la intención de Wanda y su entorno, en el cual él se incluye, "es que ellas tengan comunidad con el padre pero no es fácil".

Una de las críticas más duras de Andrés Nara se centró en la relación que Icardi entabló con los hijos de la China Suárez. Si bien consideró que es "bárbaro" porque Icardi está en pareja y "le debe dar prioridad", también fue claro al señalar que algunas de esas cosas son una "mojada de oreja a sus hijas".

Ahí mismo, Andrés Nara aprovechó para destacar la "diferencia sustancial" con Martin Migueles, el nuevo novio de Wanda, de quien su hija se muestra "enamoradísima".

Andrés reafirmó las virtudes de Martin Migueles: "Es macanudísimo, charlamos un montón, tiene una onda bárbara, los quiere a los chicos, los respeta". Pero, la cualidad que más valoró fue la felicidad de su hija: "por sobre todas las cosas, hace feliz a mi hija".