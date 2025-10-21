Taxistas de Mendoza protestan en caravana contra las aplicaciones de transporte

Una manifestación de taxistas y conductores de remises se desarrolla este martes en la Ciudad de Mendoza, provocando importantes demoras en el tránsito de los principales accesos viales. La movilización, que incluye una caravana vehicular, tiene como destino final la Casa de Gobierno donde se realizará un acto de protesta.

Los manifestantes concentran su reclamo en lo que denominan competencia desleal por parte de las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim. Según los organizadores, estas plataformas operan con ventajas impositivas y menores controles regulatorios, generando una situación de desigualdad frente al servicio de taxi tradicional.

Publicidad

La caravana partió desde la zona de Tirasso y Acceso Este con dirección al Nudo Vial de Costanera, para posteriormente dirigirse hacia el microcentro mendocino. Las autoridades de tránsito implementaron un operativo especial para acompañar la movilización y minimizar las alteraciones en la circulación vehicular.

Esta protesta se produce en un contexto de movilizaciones similares registradas en otras provincias, incluyendo San Juan donde durante meses anteriores se han realizado manifestaciones análogas del sector. Los taxistas mendocinos han presentado un petitorio ante las autoridades provinciales que incluye demandas relacionadas con la equiparación de condiciones competitivas y mayores controles sobre las operaciones de las plataformas digitales.

Publicidad

Estas movilizaciones se enmarcan en un escenario de creciente tensión en el sector del transporte de pasajeros en varias provincias argentinas, donde los servicios tradicionales reclaman regulaciones específicas para las aplicaciones de movilidad.