Un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina permitió recuperar restos fósiles que estaban siendo vendidos de forma ilegal en redes sociales en la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. La investigación comenzó tras la denuncia de una vecina, que alertó a las autoridades sobre publicaciones que ofrecían piezas paleontológicas para la venta.

A partir de esa información, los agentes desplegaron tareas de rastreo digital y territorial para identificar el domicilio donde se encontraban los restos. Finalmente, se realizaron allanamientos que permitieron el secuestro de los fósiles, los cuales fueron trasladados al Museo Provincial Carlos Ameghino, ubicado en la ciudad de Cipolletti.

La Secretaría de Cultura de Río Negro convocó a profesionales especializados para autenticar las piezas y garantizar su adecuada conservación. Según explicaron desde el museo, el equipo técnico inició el proceso de catalogación y análisis, al considerar que se trata de bienes de gran valor patrimonial y científico.

Desde el gobierno provincial recordaron que la legislación vigente prohíbe estrictamente la venta, compra y exportación de fósiles, piezas arqueológicas y otros bienes culturales. “Estos recursos integran la memoria colectiva y son propiedad pública. Su tráfico ilícito constituye un daño irreparable al patrimonio común”, destacaron en un comunicado oficial.

La investigación judicial continúa para determinar la identidad y la responsabilidad de las personas involucradas en la comercialización ilegal.