El pasado miércoles, la defensa de Luciana Bustos, la docente universitaria detenida por el brutal crimen del profesor de Educación Física, realizó un insólito pedido a la Justicia sanjuanina: un test de embarazo. Según había confirmado su abogada, Fabiana Salinas, a DIARIO HUARPE, el resultado se iba a conocer 48 horas después de realizado el pedido. Este tiempo se cumplió durante la jornada de hoy y trascendió la conclusión del análisis. Finalmente, dio negativo.

En su momento, al ser consultada por si la joven había manifestado síntomas de embarazo, la abogada aclaró el porqué de este pedido: “Ella no manifestó síntomas, es una preocupación propia de ella porque no está acostumbrada a estar con hombres y no utiliza un método anticonceptivo porque su pareja conviviente es una chica, entonces para descartar esto solicitamos un examen ginecológico, porque por las fechas que menciona estaba en una fase de su ciclo donde esto podría ocurrir” había dicho.

Un violento caso

Durante la noche del 17 de enero tuvo lugar un estremecedor hecho en San Juan. Un profesor de Educación Física, identificado como José Amarfil, fue hallado sin vida, producto de varias heridas realizadas con un cuchillo.

En un principio, se sostuvo la posibilidad de un suicidio, pero luego se detuvo a Luciana Bustos, que estaba con Amarfil al momento del hecho. Finalmente, la autopsia determinó que las heridas fueron causadas por otra persona.

Dos días después, se realizó la audiencia de formalización y el equipo del Ministerio Público Fiscal informó lo que habría sucedido aquella noche, donde la lujuria y el sadomasoquismo terminaron en un sangriento asesinato.

Por el crimen, la única acusada se presentó ante la Justicia de San Juan, negando los cargos en su contra y afirmando que es inocente. Finalmente, la jueza Celia Maldonado dio un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y dictó la prisión preventiva por el mismo plazo en el Servicio Penitenciario Provincial. La polémica continuó porque la académica solicitó estudios ginecológicos para descartar un posible embarazo, que finalmente no fue.