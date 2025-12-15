El mercado de las criptomonedas opera con pocos movimientos en el comienzo de la jornada del lunes. Bitcoin (BTC) cotiza a US$86.920, según Binance, en el marco de un interés por el riesgo moderado. Asimismo, Ethereum (ETH) recorta 2,6% hasta los US$3.003.

Las altcoins presentan una variación negativa generalizada. Únicamente se diferencia TRON (TRX), con un crecimiento del 1,7%, mientras que el resto opera a la baja.

Las expectativas puestas en datos y anuncios de la Fed

Durante las últimas sesiones, Bitcoin tuvo dificultades para crecer, con inversores reacios a tomar nuevas posiciones. Sin embargo, se espera que unas publicaciones claves definan las expectativas para los tipos de interés. En ese sentido, los próximos datos de empleo, solicitudes semanales de desempleo y cifras de inflación de noviembre, junto con las lecturas preliminares del PMI de diciembre determinarán la fortaleza de la economía estadounidense.

Por otra parte, los discursos de los gobernadores de la Reserva Federal Stephen Miran y Christopher J. Waller también serán claves para comprender su visión sobre las tasas.

Además, esta semana se esperan las decisiones del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, luego de que las reuniones recientes de los bancos centrales hayan debilitado aún más la confianza en los activos de riesgo.

