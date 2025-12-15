San Juan volvió a vibrar al ritmo del punk rock argentino. El pasado sábado, 2 Minutos regresó a la provincia con un show intenso, directo y sin concesiones, en una noche que tuvo espera, cerveza, pogo y una lista de canciones que despertó la nostalgia y la euforia de varias generaciones.

La cita estaba anunciada para las 21.30 en la Sala Hugo, uno de los espacios más convocantes de la escena local, ubicada sobre Avenida España. Sin embargo, como suele ocurrir en los rituales del rock, la ansiedad se estiró más de la cuenta: las luces se apagaron recién cerca de las 00 horas, cuando el público ya había copado el lugar y transformado la espera en cánticos y aplausos impacientes.

Cuando finalmente sonaron los primeros acordes, la demora quedó en el olvido. Con la potencia que los caracteriza y sin vueltas, 2 Minutos salió al escenario para desplegar un recital que duró alrededor de una hora y media, repasando buena parte de su historia y confirmando por qué siguen siendo una de las bandas más emblemáticas del punk rock nacional.

Desde el arranque, el clima fue el esperado: pogo constante, brazos en alto y letras coreadas de principio a fin. No faltaron los clásicos que marcaron a fuego la identidad del grupo y de su público. Temas como “Canción de Amor”, “Aeropuerto” y “Novedades” sonaron con fuerza y desataron los momentos más intensos de la noche, con una audiencia que respondió como si el tiempo no hubiera pasado.

La banda, que llevaba un tiempo sin presentarse en la provincia, se mostró cómoda, agradecida y enérgica. El recital en San Juan fue, además, la única fecha en la región de Cuyo, lo que se notó en la convocatoria: hubo seguidores llegados desde distintos puntos de la provincia y también de otras jurisdicciones, todos reunidos por la misma pasión.