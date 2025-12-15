Un reciente estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre hábitos informativos de estudiantes universitarios de Comunicación Social muestra que aproximadamente el 85,07% utiliza principalmente el celular para mantenerse informado. Este dispositivo se posiciona como el centro del consumo de noticias, especialmente a través de formatos audiovisuales breves.

La investigación, realizada con 288 encuestas y 53 entrevistas en profundidad, refleja un patrón de consumo fragmentado y multitarea, donde el 76,74% de los jóvenes realiza otras actividades mientras accede a la información. Este modo de consumo se da en espacios como clases, viajes y trabajos, evidenciando un interés persistente en las noticias, aunque con una menor profundidad en la lectura, predominando el desplazamiento rápido o 'scroll'.

El estudio destaca que el 63,19% de los contenidos preferidos son audiovisuales y breves. Además, el streaming emerge como un elemento clave en la agenda informativa, con plataformas como YouTube liderando el acceso a contenidos (76,74%), seguida por Twitch (13,89%) y Kick (2,78%). Los jóvenes suelen consumir clips y recortes, donde creadores como Blender (35,07%) y Gelatina (32,64%) son referentes.

En cuanto al tiempo dedicado a informarse, el 57,29% invierte entre una y tres horas diarias, mientras que el 32,64% dedica menos de una hora. El interés por las noticias es significativo, con un 56,25% que muestra gran interés y un 43% que tiene algo de interés. Sin embargo, solo el 47,57% leyó al menos una nota completa en las últimas 24 horas, lo que indica una tendencia hacia un consumo más superficial y panorámico de la actualidad.

La credibilidad es el criterio más valorado para elegir fuentes informativas (26,68%), seguido por el profesionalismo (24,36%) y la diversidad de opiniones (18,36%). Esta confianza está mediada también por la afinidad ideológica y el rol de los algoritmos en la selección de contenidos.

La inteligencia artificial (IA) aparece como una herramienta habitual en la vida cotidiana de estos jóvenes, aunque todavía no se consolida como guía principal para la búsqueda de información. Su uso está más orientado a la optimización personal que a la generación o selección de noticias.

Este panorama refleja un ecosistema informativo híbrido, donde las fronteras entre informarse, entretenerse y cuidar el bienestar personal se difuminan, configurando nuevas formas en que los jóvenes universitarios se relacionan con la información en 2025.