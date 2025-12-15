La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un duro comunicado para responder a las denuncias presentadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la Conmebol, y para respaldar la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la entidad.

En el texto, la AFA repasó el estado institucional y financiero que encontró Tapia al asumir en 2017. Señaló que la organización atravesaba una situación económica crítica, con deudas acumuladas, compromisos incumplidos con los clubes y una fuerte dependencia de recursos externos, lo que, según indicaron, limitaba su autonomía financiera.

El comunicado también recordó el escenario institucional posterior a la muerte de Julio Grondona, el empate “38 a 38” en las elecciones de 2015 y la intervención de la FIFA en 2016 mediante una Comisión Normalizadora. Según la entidad, ese contexto derivó en una pérdida de credibilidad, divisiones internas y riesgo de sanciones internacionales.

La AFA afirmó que, desde entonces, se regularizaron deudas salariales con cuerpos técnicos, se ordenaron las cuentas y se alcanzó una situación superavitaria. Indicó además que actualmente no recibe aportes del Estado nacional y que afronta una estructura de aproximadamente 1.300 empleados, con una erogación mensual cercana a los 4.000 millones de pesos en salarios.

En relación con la actividad deportiva, el organismo detalló que en el predio “Lionel Andrés Messi” entrenan 24 seleccionados masculinos y femeninos, de fútbol once, futsal y fútbol playa. También informó que diariamente transitan el lugar unas 1.000 personas y que alrededor de 400 atletas utilizan los comedores.

El texto destacó el proceso de profesionalización de las distintas categorías del fútbol argentino, la incorporación de la Primera División del fútbol femenino y el desarrollo de un nuevo predio destinado a selecciones femeninas. Además, aclaró que la AFA no retiene ingresos por derechos televisivos y que esos fondos se distribuyen entre los clubes, mientras que los gastos operativos se cubren con acuerdos comerciales y partidos amistosos.

En el plano político, la AFA sostuvo que enfrentó conflictos con distintos gobiernos nacionales. Mencionó presiones y amenazas de intervención durante la presidencia de Mauricio Macri, cuestionamientos durante la gestión de Alberto Fernández y, en la actual administración de Javier Milei, acciones de funcionarios y legisladores, además de intentos de intervención a través de la Inspección General de Justicia.

El comunicado también cuestionó la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas y defendió el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. En ese marco, rechazó la denuncia presentada por Bullrich ante el Tribunal de Ética de la Conmebol y aseguró que la conducción de la AFA fue investigada y sobreseída en causas judiciales.

Por último, la entidad afirmó que su conducción prioriza el desarrollo del fútbol por sobre disputas políticas y reiteró que las selecciones nacionales no representan a ningún espacio partidario. La AFA cerró el mensaje señalando que continuará enfocada en la gestión deportiva y administrativa del fútbol argentino.