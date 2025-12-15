La Feria Navidad Emprendedora, realizada el viernes 5 de diciembre en el Parque Belgrano, registró ventas por un total de $8.754.425, según el balance oficial del evento. La iniciativa fue organizada de manera conjunta por distintos ministerios provinciales y contó con una amplia participación de emprendedores, artesanos y productores.

Del total facturado, la mayor parte correspondió a las ventas realizadas por los emprendedores sociales. En el monto informado no se incluyen las ganancias obtenidas por los productores agrícolas ni por los artesanos que también formaron parte de la feria, lo que amplía el impacto económico de la propuesta.

En esta segunda edición participaron 200 emprendedores sociales, seleccionados del Registro Provincial de Emprendedores, además de 80 productores y 35 artesanos. Desde la organización estimaron que, de manera indirecta, la feria benefició a unas 800 personas más, entre proveedores de insumos y colaboradores.

La convocatoria estuvo a cargo de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con la participación del Mercado Artesanal, a través de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y de productores que integran las ferias agroproductivas impulsadas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Los expositores provinieron de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Angaco, Calingasta, Caucete, Ullum y Zonda. El 90% de los emprendedores participantes fueron mujeres y, según un relevamiento técnico, más del 80% logró concretar ventas durante la jornada.

El informe también indicó que el 32,2% de los emprendedores participó por primera vez en una feria, mientras que cerca del 40% recibió pedidos para ventas futuras, ya sea por falta de stock o por solicitudes específicas de los visitantes.

En cuanto a los medios de pago utilizados, el 62,8% de las operaciones se realizó mediante billeteras virtuales, el 20,7% en efectivo y el 16,5% restante a través de otros sistemas. La propuesta se completó con actividades culturales y musicales, que acompañaron el desarrollo del evento a lo largo de la jornada.