Estudiar en la universidad pública implica en la actualidad un desafío económico cada vez más complejo. En 2025, un estudiante universitario necesitó en promedio $613.684 por mes para sostener sus estudios y su vida cotidiana en San Juan, de acuerdo a los últimos resultados de la Canasta Básica Total Estudiantil (CBTE) elaborada a partir de un relevamiento realizado por la agrupación estudiantil Creando que brinda detalles específicos sobre la realidad del alumnado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

El dato surge de un estudio impulsado desde el ámbito estudiantil, que busca reflejar con precisión cuánto cuesta hoy ser universitario. A diferencia de otras canastas nacionales o provinciales, la CBTE pone el foco en los gastos reales que enfrenta un estudiante, contemplando no solo la alimentación, sino también la vivienda, el transporte, los materiales de estudio, la salud, la recreación y otras erogaciones indispensables para sostener la cursada.

Según el informe, el gasto mensual promedio alcanza los $613.684,81, cifra que marca con claridad el impacto del contexto inflacionario sobre la economía estudiantil. El rubro que mayor peso tiene dentro de la canasta es vivienda, con un desembolso estimado de $247.684,19, lo que representa más del 40% del total. El alquiler y los servicios se consolidan así como el principal obstáculo para quienes deben residir fuera de su hogar de origen para poder estudiar.

En segundo lugar aparece alimentación, con un gasto promedio de $94.681,02, equivalente al 15,46% de la canasta. Este ítem incluye la compra de alimentos básicos y refleja también el encarecimiento sostenido del costo de vida. La limpieza e higiene ocupa otro lugar relevante, con $52.379,08, mientras que la salud demanda alrededor de $41.769,22 mensuales, un gasto que muchas veces resulta inevitable ante la falta de cobertura integral.

El estudio también contempla el impacto del transporte, que si bien la provincia cuenta con el boleto estudiantil gratuito, muchas veces se necesita un extra promedio para movilizarse. En este ítem se contempla un gasto de $23.629,59, y los materiales de estudio, que incluyen apuntes y lecturas, con un gasto cercano a los $20.824,11. A esto se suman otros rubros que forman parte de la vida universitaria, como vestimenta ($37.506,47), actividades culturales y recreativas, actividad regular, telefonía celular y métodos anticonceptivos, todos considerados esenciales para una vida estudiantil plena.

Canasta Básica Total Estudiantil

La CBTE se construye a partir de una metodología de trabajo mixta, que combina herramientas cualitativas y cuantitativas. En una primera etapa se identifican las variables que integran la canasta y luego se asignan valores concretos a cada rubro para determinar el monto total. Para su elaboración se realizó una encuesta a casi 400 estudiantes, lo que permitió obtener un valor inicial de $340.000 en el primer semestre de 2024.

Dado que los precios se modifican de manera constante, la canasta se actualiza periódicamente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación acumulada. De esta manera, el valor actual refleja el costo real de vida estudiantil en 2025 y permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan quienes cursan estudios superiores.

La importancia de la CBTE radica en que visibiliza una problemática estructural. Los estudiantes universitarios deben afrontar gastos que muchas veces superan ampliamente sus ingresos o el apoyo familiar disponible. En ese sentido, el informe se convierte en una herramienta clave para el debate público y para el diseño de políticas de acompañamiento, como becas, ayudas económicas y programas de contención institucional.

Además de cuantificar el gasto mensual, la canasta pone en evidencia que sostener una trayectoria universitaria no depende únicamente del esfuerzo académico, sino también de condiciones materiales que garanticen el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En un contexto económico adverso, los más de $613.000 mensuales que requiere un estudiante promedio marcan una barrera cada vez más difícil de superar.