Recién finalizado el proceso de elecciones legislativas, el escenario político nacional empezó a proyectarse hacia las presidenciales de 2027 y la posible reelección de Javier Milei. En ese contexto, y ante el distanciamiento con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, comenzaron a circular versiones sobre posibles acompañantes de fórmula para un segundo mandato.

Uno de los nombres que apareció en el radar mediático fue el del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Sin embargo, desde su entorno fueron categóricos al descartar cualquier intención del mandatario provincial de postularse como vicepresidente. Aseguran que nunca expresó interés en ese cargo ni mantuvo conversaciones con Milei sobre una eventual fórmula presidencial.

Publicidad

Las versiones, que tuvieron fuerte repercusión en medios porteños, también incluyeron a la senadora Patricia Bullrich y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ambos casos, se trata de figuras con proyección nacional, aunque con aspiraciones propias: Bullrich apunta a competir por la Jefatura de Gobierno porteña, mientras que Menem suena como posible candidato a gobernador de La Rioja.

En el caso de Cornejo, el rumor no tiene correlato con su estrategia política. Desde su círculo cercano remarcan que el gobernador no busca cargos nacionales y que su agenda está centrada en la gestión provincial y en la consolidación del armado político de Cambia Mendoza.

Publicidad

Lo que sí es un hecho es la excelente relación política entre Cornejo y Milei. En las últimas elecciones legislativas, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza sellaron un acuerdo electoral que se tradujo en una victoria contundente en la provincia, con el 53% de los votos. Esa alianza se extenderá además a seis departamentos mendocinos donde se elegirán concejales, con la incorporación del PRO.

El vínculo con la Casa Rosada también se reflejó en la continuidad de programas nacionales y obras puntuales en Mendoza, en un contexto marcado por el ajuste del gasto público y la revisión de transferencias a las provincias.

Publicidad

Mientras tanto, la discusión sobre una eventual reelección de Javier Milei comienza a ganar espacio dentro del oficialismo. El Presidente evitó lanzar formalmente su candidatura, pero dejó abierta la puerta al sostener que su programa de reformas requiere más de un mandato para consolidarse. En la misma línea se expresó Karina Milei, principal armadora política de La Libertad Avanza.

Por ahora, pese a las especulaciones prematuras, desde Mendoza buscan bajar el tono a los rumores: Alfredo Cornejo no está en carrera para ser vice de Milei en 2027, aunque el debate sobre el futuro político del oficialismo ya esté en marcha.