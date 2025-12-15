Las expectativas eran altas luego de un noviembre con bajas ventas de autos 0 km, dado que diciembre suele ser un mes complicado para la comercialización de vehículos nuevos debido al cambio de año. El pronóstico inicial para diciembre apuntaba a un máximo de 23.000 unidades patentadas, incluyendo vehículos pesados, con alrededor de 21.000 autos particulares y pick-ups.

Con apenas ocho días hábiles de operaciones en diciembre, ya se contabilizaron más de 9.300 autos y vehículos comerciales livianos patentados, lo que anticipa que las cifras podrían superar los 22.000 vehículos en estos segmentos. En esta carrera, Volkswagen lidera con un 16,6% del mercado, equivalente a 1.462 unidades, seguido muy de cerca por Toyota, que acumula el 16% con 1.416 autos registrados.

Publicidad

A pesar de que Toyota mantiene una ventaja acumulada en el año, con más de 2.800 vehículos vendidos por encima de Volkswagen hasta el 15 de diciembre, la lucha por el primer puesto permanece abierta hasta el último día hábil del mes.

La marca japonesa enfrentó dificultades tras la destrucción casi total de su planta de motores en Brasil, lo que afectó la producción en septiembre y octubre. Aunque contaba con stock previo, la fabricación se vio limitada hasta noviembre, cuando retomaron la producción exclusivamente de autos híbridos. En respuesta, Toyota lanzó una agresiva campaña comercial en noviembre, manteniendo sin aumentos el precio de su pick-up Hilux, que se convirtió en el modelo más vendido del mes en todas las categorías.

Publicidad

Por su parte, Volkswagen aplicó incrementos significativos en sus precios, pero compensó con descuentos especiales que en algunos casos superaron el 25% respecto al precio de lista, estrategia que le permitió ser la marca con mayor volumen de patentamientos en noviembre.

En cuanto a otros competidores, Ford se posicionó en tercer lugar con un 10,5% del mercado y 925 unidades vendidas, superando a Chevrolet que alcanzó el 10% con 915 vehículos patentados. Fiat y Renault completaron el top cinco con 8,3% (733 unidades) y 8,1% (718 autos) respectivamente.

Publicidad

Entre los modelos más vendidos, la Toyota Hilux lidera con 619 camionetas patentadas, seguida por Ford Ranger con 378 y Volkswagen Tera con 329 unidades. En cuarto lugar se encuentra el Ford Territory con 320 unidades, seguido por Toyota Yaris (317), Volkswagen Polo (311) y Peugeot 208 (309).

Modelos como Chevrolet Tracker (267), Fiat Cronos (257) y Volkswagen Amarok (244) se ubicaron por debajo de las 300 unidades en los primeros ocho días de diciembre. Otros vehículos destacados fuera del top 10 incluyen Toyota Corolla Cross, Peugeot 2008, Chevrolet Onix, Renault Logan y Mercedes-Benz Sprinter, todos con ventas inferiores a 210 unidades en el mismo período.

En el plano comercial, entre enero y octubre, el saldo comercial mostró un rojo cercano a los USD 8.500 millones, producto de un mayor crecimiento en las importaciones respecto a las ventas domésticas, generando preocupación por la creciente llegada de productos asiáticos al mercado.