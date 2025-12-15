Según datos recopilados por la Secretaría de Energía y el INDEC, el 84,8% de los hogares argentinos dispone de algún dispositivo para refrigerar sus ambientes, y casi la mitad (47%) cuenta con aire acondicionado. Estos números evidencian la importancia de adoptar prácticas responsables para el uso de la energía, que impactan tanto en la demanda del sistema eléctrico como en el consumo particular de cada familia.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), que aglutina a 50 empresas del sector en todo el país, destaca que el funcionamiento eficiente de la infraestructura y las conductas responsables de los usuarios son dos pilares fundamentales para asegurar un suministro estable y seguro a nivel nacional.

Desde ADEERA subrayan que acciones simples, como usar el aire acondicionado con moderación, aprovechar la luz natural o desconectar aparatos cuando no están en uso, pueden generar un impacto positivo significativo si se realizan de forma constante. Estas medidas contribuyen a reducir el consumo y a cuidar el sistema eléctrico.

Contar con información precisa sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos es clave para tomar decisiones acertadas. Los equipos con etiqueta de alta eficiencia, aunque puedan implicar una mayor inversión inicial, permiten reducir el gasto eléctrico y prolongar la vida útil del aparato. Además, realizar mantenimientos periódicos evita sobrecargas y pérdidas de energía que incrementan el consumo.

En cuanto a la climatización, ADEERA recomienda ajustar la temperatura a niveles intermedios para mantener el confort sin generar consumos excesivos que impactan en la factura y la red. Ventilar los espacios durante las horas más frescas y optar por ventiladores en lugar de aire acondicionado cuando sea posible resulta tanto práctico como económico.

Un aspecto a tener en cuenta es el consumo fantasma, que corresponde a la energía que consumen los aparatos eléctricos cuando están apagados pero conectados. Para minimizarlo, se aconseja desenchufar cargadores, televisores y pequeños electrodomésticos si no se están utilizando, lo que mejora la eficiencia energética del hogar.

Aprovechar al máximo la luz natural mediante la reorganización de los espacios y la realización de actividades durante el día es otra estrategia sencilla para disminuir el uso de iluminación artificial y, por ende, el consumo eléctrico.

La difusión de hábitos responsables es fundamental para consolidar una cultura de consumo eficiente. ADEERA resalta el rol de las escuelas, los medios y las campañas gubernamentales para fomentar estos valores desde temprana edad, así como la importancia del ejemplo familiar y social para que estas prácticas se conviertan en rutina.

En situaciones de alta demanda energética, la cooperación de los usuarios facilita el trabajo de los técnicos que mantienen la red y contribuye a evitar saturaciones o cortes inesperados. Este esfuerzo colectivo constituye una red de protección que beneficia a toda la sociedad.

Con el tiempo, incorporar estos hábitos deja de ser una elección para transformarse en un compromiso compartido. El ahorro energético, la estabilidad del sistema y el cuidado del medio ambiente se consolidan como objetivos comunes, donde cada gesto, por pequeño que sea, aporta a una red más sustentable y justa.

Para ADEERA, el cuidado responsable de la energía es el resultado de la acción conjunta e inteligente de individuos, instituciones y comunidades. Adoptar prácticas saludables en el consumo eléctrico es el primer paso para garantizar un servicio seguro, eficiente y preparado para los desafíos del futuro, proyectando bienestar y responsabilidad ambiental a largo plazo.