Luego de que DIARIO HUARPE sacara a la luz que el exgobernador Sergio Uñac pagó, en su último año de gestión, más de 14 millones de dólares a dos empresas de marketing de Buenos Aires, el actual vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, habló del tema en rueda de prensa y reconoció que están estudiando lo sucedido.

Si bien es cierto que la segunda autoridad local fue por demás escueta en sus declaraciones, sí aclaró que “se está investigando sobre ese dinero que fue para algunas consultoras y las autoridades pertinentes tomarán las decisiones a seguir”. En el mismo sentido agregó que los abogados de la provincia ya están trabajando en el tema”.

Hay que recordar que durante la gestión de gobierno de Sergio Uñac, del bolsillo de los sanjuaninos, salieron pagos de febrero a diciembre por $3.987.312.000 para las empresas Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL. Esta colosal suma llevada al dólar oficial de cada uno de los desembolsos alcanzó los 14.599.447 millones de dólares.

Otro punto a resaltar y, que seguramente será materia de investigación de las actuales autoridades tal cual dijo el vicegobernador Martín, es corroborar a ciencia cierta cuáles fueron los servicios prestados por estas dos firmas de Buenos Aires. Sobre esto último vale recordar que DIARIO HUARPE descubrió que ambas agencias de marketing comparten la misma dirección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un número de teléfono que al llamar contesta “no pertenece a un abonado en servicio”. Una particularidad por lo menos curiosa y que no hace más que sembrar dudas.

Cuánto cobró cada empresa

La documentación a la que accedió DIARIO HUARPE indica pagos millonarios a empresas de marketing que están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la generación de trabajo en este caso también quedó para profesionales que no son de San Juan. En este sentido, Grupo Ischigualasto SRL (CUIT: 33-71532358-9) cobró por servicios no especificados $2.879.843.000, que llevado al dólar oficial del día de cada uno de los desembolsos alcanza los US$ 10.562.192,56.

Mientras que lo percibido por Contenidos y Entretenimientos SRL (CUIT: 30-71590598-8) fue de $1.107.469.000 que en moneda estadounidense es de US$ 4.037.254,77. Un dato no menor es que la cifra percibida por ambas empresas durante el 2023, que fue de US$ 14.599.447, da un número impensado para cualquier asalariado sanjuanino al ser pesificada al día de hoy con un dólar oficial de $854. Esto da $12.467.927.738.

Martín y las paritarias mensuales

En su contacto con la prensa, el vicegobernador Fabián Martín, también se refirió al acuerdo salarial con los estatales provinciales al decir que “está abierto el diálogo con todos los sectores gremiales, la recaudación cayó en San Juan y en todo el país. Se recortó dinero que venía de Nación como el Incentivo Docente y el subsidio al transporte, pero entendiendo la situación la provincia hará el máximo esfuerzo posible”.

También no dudó en resaltar el papel de los sindicatos al señalar que “entendemos que la situación es complicada y los sectores sindicales lo comprenden, pero es importante mantener el diálogo y la paz social. Será un año difícil y entre todos deberemos sacarlo adelante”.

Martín reconoció además que la situación que atraviesa el país obligará a un diálogo permanente entre todas las partes y es por eso la decisión de que los acuerdos salariales vayan mes a mes. “Nosotros daremos lo mejor de nosotros, el máximo para que se pueda amortizar la falta de dinero y si bien será una desgastante, el diálogo deber ser mes a mes”.

En este sentido hay que recordar que, luego de acordar un aumento del 15% y una suma fija de $50 mil para todos los estatales, el gobierno de Orrego convocó a una nueva reunión paritaria para el lunes 26 del corriente.