Emergencia en Comodoro Rivadavia: evacuaron a 90 familias por el cerro Hermitte

Comodoro Rivadavia atraviesa una de sus emergencias más complejas tras un grave desplazamiento en la ladera sur del cerro Hermitte ocurrido en la madrugada del domingo. El fenómeno afectó seriamente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, provocando el colapso de hogares y la evacuación urgente de más de 90 familias. El movimiento del terreno alcanzó una extensión de 1.500 metros, impactando calles, accesos y servicios básicos.

Los residentes relataron haber sentido ruidos profundos y vibraciones antes de que aparecieran grietas de gran tamaño en sus hogares. Una de las personas afectadas manifestó con angustia: “Mi casa se abrió por la mitad”. Otra vecina describió la misma situación señalando que "mi casa se partió a la mitad". Ante el riesgo inminente, Bomberos y Defensa Civil coordinaron el traslado de los damnificados al Club Talleres y, posteriormente, al Hotel Deportivo.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich, precisó que “el corrimiento del talud alcanzó una extensión aproximada de 1.500 metros”. Además, el funcionario destacó las tareas de campo realizadas por el municipio: “Detectamos un movimiento importante y desde el primer momento los equipos municipales trabajaron en el sector, priorizando la tranquilidad de los vecinos y la claridad de la información”.

Sobre las soluciones a futuro y la habitabilidad, el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, advirtió que “no se aplicarán soluciones generales, ya que cada vivienda presenta un grado de afectación distinto”. Por este motivo, se realizarán estudios geológicos especializados junto al SEGEMAR y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Actualmente, se mantienen cortes de agua nocturnos en El Marquesado, Los Tilos y calle Mazaredo para proteger las cañerías, mientras que personal técnico instaló sensores que monitorean la red de gas las 24 horas con sistema de corte automático. El municipio también dispuso canales oficiales de comunicación por manzana y asistencia directa para adultos mayores y personas con discapacidad.