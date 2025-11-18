Con el cierre de la última jornada de la fase regular, quedaron establecidos los enfrentamientos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los equipos clasificados se ordenaron según su posición final en cada zona para definir las llaves.

Los ocho mejores de cada grupo avanzaron a esta etapa decisiva, que se disputará en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Este formato se mantendrá también en los cuartos de final y semifinales, mientras que la final se jugará en un estadio neutral.

Boca Juniors aseguró el primer lugar de la Zona A después de vencer a Tigre por 2-0 y se enfrentará a Talleres en la Bombonera en la primera ronda de playoffs. Por su parte, River Plate, que terminó sexto en la Zona B tras empatar 0-0 con Vélez, abrirá su serie contra Racing.

Una novedad importante respecto al torneo anterior es el cambio en la definición de los partidos de eliminación directa. Ahora, ante un empate, se jugarán 30 minutos de tiempo extra y, si persiste la igualdad, la serie se resolverá desde los tiros penales. En el Apertura, esta modalidad solo se aplicaba en la final, ya que las otras rondas se definían directamente por penales tras los 90 minutos.

Octavos de final