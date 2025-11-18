El calendario electoral 2025 entra en su tramo final y ya tiene fecha uno de sus actos más simbólicos. Según confirmaron a DIARIO HUARPE fuentes calificadas, la entrega de diplomas a los diputados nacionales electos por San Juan (Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi) se realizará el jueves 20 de noviembre, a las 17 horas, en el Anexo de la Legislatura Provincial.

Se trata del acto de proclamación que marca, de manera formal, el cierre del proceso electoral. Con esta ceremonia, la Junta Electoral Nacional dará por concluido el camino iniciado meses atrás y que terminó con el escrutinio definitivo, cumpliendo lo dispuesto por el Código Nacional Electoral.

La entrega de diplomas es, además de un trámite legal, un momento de fuerte carga política y personal para los electos. Se espera que tanto Andino (Fuerza San Juan), Martín (Por San Juan) y Chiconi (La Libertad Avanza) estén acompañados por familiares, amigos y referentes partidarios, que convertirán el acto en una antesala a la jura del 10 de diciembre.

En el Anexo de la Legislatura se espera también la presencia de dirigentes provinciales, asesores y allegados a los tres espacios que lograron representación en la Cámara Baja.

Cierre del proceso electoral 2025

Con la entrega de estos diplomas, la Junta Electoral Nacional concluirá oficialmente el proceso electoral en el distrito San Juan. A partir de allí, se inicia la instancia administrativa y protocolar que llevará a Andino, Martín y Chiconi a ocupar sus bancas en la próxima conformación del Congreso.

El 20 de noviembre, entonces, será la fecha clave en la que quedará plasmada la voluntad expresada por los sanjuaninos en las urnas. A partir de las 17, en el corazón institucional de la provincia, los tres legisladores electos recibirán la certificación que los habilita a representar a San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación.

Datos

Los resultados definitivos del distrito, informados por la Secretaría Electoral Nacional, dejaron a Fuerza San Juan como la fuerza más votada con 147.874 votos. Le siguió la alianza Por San Juan, con 133.329 votos, y en tercer lugar se posicionó La Libertad Avanza, que obtuvo 111.786 votos, consolidando una presencia que superó los seis dígitos