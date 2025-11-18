Una familia del departamento Albardón atraviesa un momento de profunda angustia tras ser víctima de un robo en su vivienda, ubicada en calle Laprida, dentro de un complejo de departamentos. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando Nicole Fernández y su pareja se habían ausentado apenas tres horas. Al regresar, encontraron su hogar desvalijado y descubrieron que los ladrones se habían llevado objetos de valor, dinero en efectivo y, especialmente, los medicamentos y el carnet de obra social de su hijo Paul, de un año y medio, quien padece síndrome de Schaff-Yang, una enfermedad genética de muy baja incidencia y el único caso registrado en la provincia de San Juan.

Los ladrones se llevaron una computadora adquirida hacía apenas dos meses, un celular, la tablet del pequeño, el router, la cámara, el decodificador de televisión y un bolso con $200.000, dinero que la familia había reunido realizando un extra con venta de comida los fin de semana. Ese monto iba a ser destinado a pagar la consulta de un neurólogo de Buenos Aires, Leandro Fresini, quien visita la provincia a fin de mes y cobra por cada atención, lo que deriva en la angustia de los padre de Paul quienes no saben si este mes podrán hacer atender a su bebé.

“Nos duele muchísimo, trabajamos un montón por nuestros hijos y nadie escuchó ni vio nada”, contó Nicole a DIARIO HUARPE. La familia realizó la denuncia en la Comisaría 18, desde donde les informaron que iniciarán las medidas necesarias para identificar a los responsables. Lo que más sorprendió a la pareja fue que entre todos los documentos disponibles, los ladrones solo se llevaron el carnet de Paul y también su medicación, compuesta por sedantes como Lorazepam y Clobazam, cada uno valuado en alrededor de $50.000.

Según relató la víctima, la familia había salido a almorzar a la casa de su madre alrededor de las 14 y regresó a las 17.10. En ese lapso, delincuentes aprovecharon que los departamentos están muy próximos entre sí, pero que sus vecinos no se encontraban, para ingresar y revolver cada habitación. “Estábamos marcados, porque la vecina de al lado no está hace dos semanas y nunca le ha pasado nada”, lamentó.

El daño fue total: la vivienda quedó con muebles tirados, roperos vaciados y pertenencias desparramadas en cada ambiente. También se llevaron las zapatillas de Paul y otros elementos personales del niño y su hermano, Lorenzo, tambien menor de edad. “Trabajamos muchísimo para darle la mejor calidad de vida”, reiteró la madre devastada quien además ejerce como profesora de Economía.

La investigación policial avanzó gracias a cámaras de seguridad aportadas por una carnicería ubicada frente al complejo. Las imágenes registraron una moto 150 cc, sin identificar, que permaneció varios minutos estacionada. A las 16.47 se observa el ingreso de dos personas, aparentemente una pareja, y a las 16.57 la salida, llevando objetos entre sus ropas.

Como pedido desesperado, Nicole suplicó que quienes encuentren el carnet de obra social de Paul lo devuelvan: “No les sirve de nada, pero para nosotros es indispensable”. Por ahora la mayor preocupacion es recuperar algo de ese importe para pagar la consulta del especialista que será en la última semana de noviembre.

Dato

Para contactarse con la familia y brindar ayuda, dispusieron de un número: 2644 46-1782.