El aumento autorizado por la Secretaría de Comercio de la Nación en el costo de la bolsa de harina llevó a la Cámara de Panaderos de San Juan a tomar la decisión de aplicar un incremento del 8% en el valor del kilo del pan. Actualmente, el precio de referencia se ubica en los $610, por lo que con el nuevo incremento pasará a costar $660 en promedio. En tanto, los derivados, como tortitas y semitas, junto con las facturas, según indicaron referentes del rubro, también podrían sufrir una variación en sus precios actuales.

Manuel Rodríguez, titular de la Cámara de Panaderos de San Juan, habló con DIARIO HUARPE y confirmó que a partir de la semana próxima sube el precio del kilo de pan. “Más allá de un tema inflacionario, en nuestro caso esto se debe al aumento en el precio de la bolsa de harina. Esto nos empuja a tener que actualizar los precios con un 8% de aumento”, explicó.

El referente reconoció que el precio es elevado, pero que no tienen más opciones. “Si para nosotros es caro el kilo de pan, me imagino lo que debe pensar el que lo compra, pero desafortunadamente no nos queda más remedio para poder hacerle frente a los gastos de sostener una panadería”, contó Rodríguez.

El especialista manifestó que actualmente están atravesando una difícil situación porque los números no cierran. “Nosotros vendemos y compramos la materia prima en pesos, pero nuestras herramientas son en precio dólar. A diferencia de un ferretero, que tiene una lista de precios en dólares y la actualiza según aumenta, nosotros no contamos con esa ventaja y cuando hacemos reparaciones o compramos una nueva, nos cobran en otra moneda”, aseguró.

Finalmente, en relación con las semitas, tortitas y facturas, el referente destacó que ellos siempre tratan de que sea suba por medio, pero creen que esta vez van a tener que tocar los precios. “El azúcar es otro ingrediente que subió muchísimo. No estamos seguros, pero seguramente también se vean afectados los precios. Eso lo vamos a definir en unos días más”, indicó Rodríguez.