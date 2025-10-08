Thiago Medina está llevando adelante una recuperación que ha sido catalogada como “milagrosa” luego del grave accidente automovilístico que sufrió. Su expareja, Daniela Celis, compartió detalles sobre el estado de salud del ex Gran Hermano 2022 a tres semanas del suceso.

Medina ya salió de terapia intensiva y se encuentra en una sala común. Sin embargo, en diálogo con Puro Show, Celis indicó que se viene un largo proceso de recuperación.

Publicidad

Daniela se refirió a las graves consecuencias físicas que le quedaron a Thiago, las cuales se deben tanto a los daños por el accidente como al tiempo prolongado que pasó en la cama, la mayor parte del tiempo en coma inducido.

Aunque Thiago ya se pudo sentar en la cama, todavía le falta un largo camino. La recuperación es gradual y requiere que “Hay que esperar que camine bien, que le saquen los sueros”. El ex Gran Hermano ya comenzó con la kinesiología para readquirir movilidad, siendo un proceso “todo de a poquito”.

Publicidad

Celis especificó los desafíos físicos que enfrenta el paciente: debe “aprender a levantar los brazos y a pararse solo”.