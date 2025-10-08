La última ceremonia de los premios Martín Fierro 2025 destapó una interna feroz en APTRA. Aunque siempre hubo diferencias entre los socios, esta entrega expuso una guerra de la que nunca se había hablado tan abiertamente. En el centro de la polémica se encuentra la periodista Pilar Smith, integrante de la entidad, cuya postura crítica generó un profundo malestar.

Smith salió con los tapones de punta a criticar varios de los premios entregados esa noche. Incluso, puso en duda la transparencia de la elección al afirmar que hubo gente "que nadie había votado". Estas declaraciones, emitidas en distintos medios, generaron malestar entre sus colegas, especialmente en Luis Ventura, presidente de APTRA, quien le respondió y la desafió a postularse a la próxima presidencia. Ventura incluso aseguró que le había pedido que se postulara para que hubiera "una presencia femenina, pero ella se bajó".

El clima de tensión escaló aún más cuando se comenzó a organizar la entrega de los Martín Fierro de Miami. Cuando Facundo Ventura fue uno de los socios elegidos para viajar con todo pago, Smith lanzó una crítica que terminó de indignar a un sector de APTRA.

En declaraciones televisivas, la periodista comentó con desprecio: "Todo muy raro pero espero que se llene de figuras como el que se hizo en Telefe porque el año pasado, el de Miami fue un parri pollo".

Un sector de la entidad tomó estas palabras de la peor manera. Entre las quejas, los miembros sostuvieron que Pilar "boquea en televisión pero jamás asiste a las asambleas". Le cuestionan que desprestigie a la asociación pero que "jamás acerque una propuesta formal de mejora". A raíz de esta actitud, quieren expulsarla de APTRA.

Los rumores indican que sí se realizará una asamblea para decidir la expulsión de Smith, aunque oficialmente, nada fue confirmado.

Pilar Smith, por su parte, dio a entender que se trataba de una campaña sucia en su contra, y remarcó que el propio Luis Ventura se lo había desmentido. Anticipándose a cualquier decisión, Smith denunció públicamente censura, afirmando: "Periodistas expulsando periodistas por dar su opinión".