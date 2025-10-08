Telefe presentó la nueva promoción de la próxima temporada de MasterChef Celebrity. El esperado regreso del reality culinario llegará la próxima semana y ya promete una edición con mucho humor y polémica.

En esta oportunidad, Wanda Nara es la figura principal y asume el rol de anfitriona, interpretando a una psicóloga que recibe a los reconocidos jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis en su consultorio. Durante la divertida escena, los chefs comparten con la conductora sus frustraciones y experiencias dentro del programa, en una especie de terapia grupal.

Publicidad

El video promocional contiene referencias que no pasaron inadvertidas, que generaron todo tipo de comentarios en redes y han sido interpretadas como una clara alusión a la China Suárez.

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando uno de los jurados confesó una frustración con un participante: “Les pedimos que hagan un plato recordando su infancia, me doy vuelta y hay alguien metiendo una mousse de palta en un cubanito con el dedo”.

Publicidad

Ante esa anécdota, Wanda Nara respondió sonriente: “Me encanta”.

Este comentario fue interpretado por muchos como un guiño directo a la China Suárez, ya que recordaba la historia que la actriz contó años atrás sobre el episodio del “motorhome” (tras la separación de Pampita y Benjamín Vicuña), donde mencionó que estaba comiendo una palta envuelta en una manta amarilla.

Por otra parte, la promo continúa con otro fragmento que también "dio que hablar". El jurado Martitegui, con gesto serio, afirma: “Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas”.

Publicidad

A esto, Wanda Nara replicó entusiasmada: “Me encanta París y amo las papas fritas”.

Casi instantáneamente, la frase fue tomada por el público como otra indirecta. Ello se debe a que París habría sido el escenario del supuesto primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez, en un momento en que el jugador todavía estaba en pareja con la conductora.