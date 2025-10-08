El festival Ciclo Tortugas celebra su primer aniversario con una edición especial que tendrá lugar en el Chalet Cantoni – Casa Cultural. Este espacio, reconocido por su carácter acogedor y por dar protagonismo a la comunidad que lo sustenta, será el escenario de una jornada dedicada a la música, el encuentro y la emoción. El evento se desarrollará el sábado 18 de octubre, en el horario de 18 a 22.30 horas.

La programación musical contará con las presentaciones de tres agrupaciones. DuraznoTrío, originaria de San Juan, Argentina, es un proyecto activo desde 2016 que cuenta con tres álbumes publicados en plataformas digitales. Su propuesta sonora mezcla y explora géneros como el indie rock, el punk y el pop, abordando temáticas vinculadas a las relaciones humanas en la vida cotidiana, con canciones como “Frío” y “Fuego Interior” entre sus trabajos más conocidos. Desde Otro Sitio ofrecerá una fusión que combina la potencia del rock con los ritmos del reggae, ska y la alegría de la cumbia, generando un sonido de alta energía. Por su parte, Tacuarembó presentará una propuesta que fusiona el candombe uruguayo con otros ritmos afroamericanos, conectando las raíces de esta tradición con instrumentos y patrones rítmicos del continente, a través del uso de los tambores tradicionales chico, repique y piano.

Además de las presentaciones principales, la velada incluirá un clásico fogón y un espacio de open mic, destinado a que los asistentes puedan compartir sus propias expresiones artísticas. Para el disfrute del público, también habrá food trucks disponibles. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través de la plataforma digital https://avantti.io/events/festival-ciclo-de-tortugas. La cita es en Avenida Libertador 3339 Oeste, en Rivadavia, para celebrar colectivamente este primer aniversario de un festival que nace con la intención de consolidarse en el panorama cultural.