El abogado Maximiliano Páez Delgado, representante legal de Francisco “Panchito” Velázquez, rompió el silencio tras la denuncia que involucra al ex jugador de hockey y aseguró que su defendido “es totalmente inocente”. En declaraciones radiales, sostuvo que “no son consistentes los dichos de las denunciantes” y remarcó que existen elementos que “llaman poderosamente la atención” dentro de la investigación.

Como contexto, el domingo tres mujeres —hijas de la expareja de Velázquez— denunciaron al exjugador por presuntos hechos ocurridos durante la madrugada del sábado. Una de las denunciantes tiene 17 años, mientras que las otras dos son mayores de edad, de 18 y 19 años. Tras la presentación judicial, la Justicia dispuso una medida de prohibición de acercamiento contra el exfutbolista, quien fue notificado en su domicilio de Zonda.

Según relató el letrado, los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando Velázquez se encontraba en el domicilio de su entonces pareja, madre de las denunciantes. “Francisco tenía llave de la casa porque mantenía una relación amorosa con la madre. Esa noche él se quedó a dormir allí y, en la madrugada, se descompuso y cayó en el baño. El ruido despertó a las chicas, que lo encontraron tirado en el piso”, explicó Páez Delgado en Radio Sarmiento.

El abogado remarcó que “en la denuncia se mencionan ruidos en una escalera, pero en la vivienda no hay escaleras” y que se lo acusa de haber ingresado al dormitorio de una de las jóvenes, “algo que nunca ocurrió”. En ese sentido, consideró que “hay contradicciones evidentes entre lo que se dice en la denuncia y lo que realmente sucedió”.

Páez Delgado también señaló que la madre de las denunciantes le envió mensajes a Velázquez tras el episodio, en los que “ella misma expresa que todo es confuso y que no entiende lo que está pasando”. Para el abogado, estos mensajes “ponen en duda el relato inicial y generan un manto de sospecha sobre la intencionalidad de la denuncia”.

Además, el defensor recordó que la mujer “tiene antecedentes judiciales por un caso de daños contra una expareja” y advirtió: “No usemos la justicia como un trampolín sentimental”. Según indicó, la defensa ya presentó pruebas documentales, mensajes de texto y registros de cámaras de seguridad que, a su entender, respaldan la versión de Velázquez.

“Francisco está atravesando un momento devastador. Nunca tuvo problemas con la justicia ni con nadie. Es un hombre querido en San Juan y en el ambiente del hockey. La condena social es muy dura, y él solo quiere que esto se esclarezca cuanto antes”, concluyó Páez Delgado.