Muna Pauls, hija de la reconocida actriz Agustina Cherri y Gastón Pauls, se ha convertido en una figura popular en redes sociales, donde comparte reflexiones, canciones y momentos de su vida. Recientemente, en una de sus clásicas interacciones con seguidores, conmovió al público al responder con total sinceridad sobre su vínculo con su madre.

La honestidad de Muna surgió cuando un seguidor, durante una ronda de preguntas en Instagram, le consultó cómo se llevaba con Agustina y si solían discutir. Lejos de dar una respuesta superficial, Muna sorprendió con su franqueza.

“Con mi mamá me llevo muy bien, pero sí, tenemos bastantes discusiones”, reconoció Muna.

La joven explicó que estos "encontronazos lógicos" se deben a su intensa similitud de caracteres. Muna detalló que la razón por la que "chocamos" es que "somos muy parecidas". Esta similitud se manifiesta en que "Pensamos parecidos, reaccionamos parecidos, y a veces eso hace que ninguna de las dos quiera ceder".

Pese a los conflictos que surgen de ser tan idénticas, Muna enfatizó la profundidad y el amor de su relación. “Pero más allá de las peleas, la amo como no tiene ni idea,” afirmó la joven.

Muna, cuya declaración fue simple pero profunda, resaltó que el amor siempre prevalece: “Sin ella no sé qué haría, es mi lugar seguro, incluso cuando estamos enojadas”. Finalmente, la joven concluyó que no hay enojo que dure mucho tiempo, ya que “al final del día, siempre terminamos amigándonos otra vez”.