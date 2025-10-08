Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena la semana pasada debido al incumplimiento de las condiciones que le habían sido impuestas para el beneficio de la excarcelación. Esta situación impidió que Morena Rial pudiera estar presente en el primer cumpleaños de su segundo hijo, Amadeo.

El segundo hijo de Morena Rial cumplió un año el lunes 6 de octubre. Tras no poder estar físicamente con el menor, la hija de Jorge Rial sufrió una dura crisis de llanto en la cárcel.

Publicidad

A pesar de la distancia, Morena Rial pudo ver a su bebé por medio de una pantalla. El juez autorizó que la encarcelada saludara a Amadeo por medio de una videollamada el día de su cumpleaños, gracias a las gestiones de su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

Según detallaron los reportes, el encuentro virtual se habría concretado en algún momento de la tarde del lunes, quebrando de emoción a Morena Rial.

Publicidad

Mientras tanto, Rocío Rial, quien actualmente es la tutora del bebé, se encargó de la celebración del primer año de su sobrino. Rocío reservó un salón para que el pequeño tenga un lindo recuerdo de su infancia. Por su parte, el abogado Cipolla compartió una foto del nene y escribió en redes: “Feliz cumple al ahijado más lindo. Pronto mamá va a tenerte en brazos para besarte”.