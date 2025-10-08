Un siniestro vial de gravedad tuvo lugar el 8 de octubre de 2025 a las 07:40 horas en el Departamento Angaco. El hecho ocurrió en la intersección de calle 9 de Julio y Segovia y fue catalogado por la UFI de Delitos Especiales como un siniestro vial que involucró a un colectivo y un automóvil con presuntas lesiones culposas.

La Dependencia Policial interviniente fue la Comisaría 20, siendo el Agente Dizalvo Federico el primer interventor.

Según la descripción oficial del hecho, el accidente ocurrió entre dos vehículos. Por un lado, se encontraba el colectivo de transporte público de la Empresa Albardón, un vehículo marca Mercedez Benz, interno 441. Este colectivo era conducido por Mereles Nicolias y circulaba por calle Segovia de norte a sur.

El segundo vehículo involucrado fue un Volkswagen Quantum, de color marrón. Este auto era conducido por Gonzalez Juan, quien transitaba por la calle 9 de Julio de este a oeste. El impacto se produjo en dicha intersección.

Tras el fuerte choque, el conductor del vehículo particular, Gonzalez Juan, fue trasladado por personal de emergencias médicas. El informe indica que el automovilista presentaba un golpe y una herida cortante en su cabeza.

En contraste, ni el chofer del colectivo ni los pasajeros que viajaban en la unidad sufrieron golpe alguno o lesiones.