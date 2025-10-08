Mario Pergolini sorprendió a sus oyentes al abrir su corazón como pocas veces lo había hecho. La revelación ocurrió durante su programa de streaming, Deja que entre el sol, que conduce por Vorterix junto a Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato.

El conductor abordó un tema muy personal que generó gran impacto: su lucha contra la salud mental.

Con la honestidad que siempre lo caracterizó, Pergolini no esquivó el tema y se animó a contar que durante un tiempo vivió momentos de gran oscuridad.

“He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia”, confesó, dejando en claro la importancia de pedir ayuda profesional y hablar de salud mental sin prejuicios.

La charla surgió después de que uno de sus compañeros le preguntara directamente si alguna vez había pensado en la muerte. Mario respondió que sí, que fue una etapa difícil en la que se sintió profundamente angustiado, al confesar: “Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia mucho”.

El conductor reflexionó que la idea de la muerte es algo que angustia y que “te traba mucho”.

No obstante, Pergolini explicó que hoy su relación con ese tema ha cambiado por completo. Aseguró tener una mirada más serena y desapegada: “Ya no es algo que me importe realmente. Cuando lo digo, me responden ‘bueno, eh’, pero no me importa si sucede mañana, no está en mi cabeza, no me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa”.